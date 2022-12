Manovra: Corte conti, di ampia portata, permangono elementi di incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manovra 2023-25 conferma i positivi orientamenti sui saldi di finanza pubblica preannunciati nella Nadef. È positiva la scelta di mantenere entro margini limitati gli interventi previsti per il 2023 con ricorso a indebitamento, puntando, nel medio termine, alla riduzione del saldo di bilancio entro la soglia del 3 per cento e a una più rapida discesa del debito rispetto a quanto prospettato nel Def. È quanto emerge dal documento che la Corte dei conti ha presentato, oggi, in audizione alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, nell'ambito dell'attività conoscitiva preliminare all'esame della Legge di bilancio 2023. Nonostante il limitato tempo a disposizione, hanno evidenziato i giudici contabili, si sono approntati interventi per importi significativi senza ricorrere in misura rilevante a nuove entrate (eccettuata la misura sugli extra profitti delle imprese del settore energetico) e individuando minori spese per importi considerevoli. Permangono, tuttavia, elementi di incertezza sul quadro di finanza pubblica modificato dalla manovra. L'intervento sui costi dell'energia, pur di dimensioni rilevanti (oltre 20 miliardi nel 2023), è destinato a esaurire la maggior parte degli effetti nel primo trimestre dell'anno. (segue) (Rin)