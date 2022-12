Manovra: Corte conti, di ampia portata, permangono elementi di incertezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La revisione del sistema di indicizzazione delle pensioni, oltre a contribuire alla copertura di alcune misure che anticipano un più complessivo riassetto del quadro normativo, assicura risorse crescenti nell'arco di previsione: una scelta che, se porta ad una percepibile riduzione della "curva previdenziale", va ad inserire ulteriori elementi di incertezza in un sistema che fatica a trovare un assetto definito in senso assicurativo e dal cui ridisegno - che verrà proposto - dipende, in misura rilevante, la sostenibilità del nostro debito. Una incertezza che caratterizza anche il futuro del sistema di sostegno delle fasce più deboli, di cui non è ancora percepibile lo sviluppo dell'aspetto più impegnativo: l'effettiva assistenza nella ricerca di occasioni di lavoro. Alcune misure in materia di entrate – continuano i giudici contabili – generano alcune perplessità. I buoni risultati dell'ultimo biennio hanno consentito di mantenere in equilibrio i conti pubblici, garantendo la sostenibilità di un processo redistributivo che ha assunto dimensioni di rilievo. È importante conseguire significativi miglioramenti in termini di coerenza fiscale, ponendo al centro degli obiettivi pubblici un'efficace azione di contenimento dell'evasione che, nonostante i risultati conseguiti, rimane di dimensioni considerevoli. (segue) (Rin)