Manovra: Corte conti, di ampia portata, permangono elementi di incertezza (4)

- Come più volte sottolineato dalla Corte, per far ciò è necessario che si utilizzino compiutamente le diverse misure di prevenzione e contrasto, che possono concorrere all'innalzamento dei livelli di fedeltà fiscale, favorendo, attraverso l'uso delle tecnologie, l'emersione spontanea delle basi imponibili e supportando la necessaria azione di controllo dell'Amministrazione fiscale; ciò anche mediante l'impiego sistematico dei dati finanziari e, non ultima, un'efficace attività di riscossione. Non sembrano andare in questa direzione alcune delle misure della manovra che interrompono un percorso intrapreso per la tracciabilità dei pagamenti, che ampliano l'area dei ricavi soggetti a regime forfettario o che propongono regimi di favore che, se consentono di ottenere un incremento del gettito immediato, ipotecano entrate future. In definitiva, conclude la Corte, il quadro che emerge è delicato e richiede che, al più presto, si dispieghino gli effetti attesi dall'attuazione del Piano di ripresa e resilienza. La definizione delle riforme per le quali il governo e il Parlamento si sono impegnati sul fronte fiscale, previdenziale, assistenziale e del funzionamento degli apparati pubblici, rappresenta, oggi, una condizione indispensabile a cui la nuova legislatura è chiamata. (Rin)