Libia: ministra Mangoush, “un accordo sulle elezioni è molto vicino”

- Il Governo di unità nazionale (Gun) della Libia “ha promesso che sarebbe stato l’ultimo prima delle elezioni”, ma per andare al voto è necessario che la Camera dei rappresentanti di Tobruk (est) e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli (ovest) raggiungano un accordo sulla base costituzionale: un risultato che oggi appare “molto vicino”. Lo ha detto oggi Najla el Mangoush, la ministra degli Affari esteri libica, al panel “Yemen, Siria, Libia, Afghanistan: le crisi irrisolte” nell’ambito dei Med Dialogues 2022 in corso a Roma. “L’80 per cento di questo accordo è stato fatto, ci sono ancora alcuni aspetti su cui c’è disaccordo. Il governo ha deciso che ha aspettato abbastanza e ha iniziato ad agire attuando un proprio piano sul terreno”, ha detto la ministra. “Non possiamo annunciare una road map o date senza la base costituzionale. Sosteniamo l’inviato Onu Abouylane Bathily nella sua missione per spingere queste due entità a finire la base costituzionale per un futuro migliore per il Paese”, ha detto ancora Mangoush. Vale la pena ricordare che i presidenti della Camera dei rappresentanti e dell’Alto Consiglio di Stato, rispettivamente Aguila Saleh e Khaled al Mishri, dovrebbero firmare l’accordo finale sulla base costituzionale in Egitto nei prossimi giorni con la mediazione delle Nazioni Unite. (Res)