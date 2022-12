Sociale: assessora Roma, ok ad aiuti per nuovi poveri ma servono anche fondi Ue e di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma come in tutta Italia “c’è un tema di povertà che sta diventando trasversale: lo stava diventando già durante il Covid, e con il carovita aumenterà ancora di più. Adesso anche famiglie con un solo stipendio non riescono più a far fronte alle spese” e per questo “Roma Capitale deve prendere atto di dover mettere in campo nuovi strumenti per fornire sostegni economici per le famiglie, ma ci aspettiamo fondi governativi, altrimenti faremo ricorso a finanziamenti europei o altre fonti, perché bisogna trovare una soluzione urgente alle difficoltà delle famiglie”. Lo ha detto l’assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, interpellata da “Agenzia Nova” in merito ai numeri crescenti sulla povertà nella Capitale. “Non abbiamo risorse sufficienti: c’è una fascia media - ha spiegato Funari - dove un familiare lavora ma che non rientra nello standard in cui si ricevono degli aiuti, pur avendone bisogno”.(Rer)