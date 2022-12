Sociale: assessora Roma, su carenza pacchi alimentari ne parleremo in tavolo contro povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la carenza di pacchi alimentari nel settore caritativo a sostegno delle persone indigenti, come denunciato dal Banco alimentare, “a livello comunale non c’è un piano di sostegno per le associazioni” ma “approfondiremo il tema con il tavolo della Rete associazioni per l’alleanza contro la povertà, un tavolo regionale che ho incontrato più volte a livello comunale”. Lo ha detto l’assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, interpellata da “Agenzia Nova” in merito ai numeri crescenti sulla povertà nella Capitale. “In alcuni casi sono i Municipi a fornire aiuti, come avviene, ad esempio, nel Municipio Roma II, dove vengono sostenute economicamente le associazioni nel finanziare cibo o per rispondere ai vari bisogni dei nuclei familiari – ha aggiunto –. Inoltre, c’è un accordo con Federalberghi che prevede la raccolta di coperte recuperate dal comparto alberghiero da distribuire alle associazioni. Sulla carenza di generi alimentari faremo un approfondimento”.(Rer)