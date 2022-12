Imprese: Banca Mps, stipulato atto di fusione per incorporazione consorzio operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e Cog Spa (ex Consorzio operativo gruppo Montepaschi Scpa), in esecuzione delle deliberazioni assunte in data 10 novembre 2022, rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di Banca Mps e dall’Assemblea straordinaria di Cog, hanno stipulato in data odierna l’atto di fusione relativo alla fusione per incorporazione in Banca Mps di Cog, società interamente controllata da Banca Mps, che è stato depositato, sempre in data odierna, presso il Registro delle imprese di Arezzo-Siena. Gli effetti civilistici della fusione – riferisce una nota – decorreranno dal 5 dicembre 2022 e gli effetti contabili e fiscali dal primo gennaio 2022. (Rin)