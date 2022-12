Roma: + 30 per cento di nuovi poveri, è allarme per carenza di pacchi alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma e nel Lazio cresce del 30 per cento il numero di famiglie che fanno richiesta di generi alimentari, ma diminuisce la disponibilità di eccedenze. È il doppio effetto devastante del carovita che rischia di tradursi in un’emergenza sociale. Il gap tra richieste di aiuto e riduzione della quantità di cibo disponibile riguarda tutto il territorio nazionale. A lanciare l’allarme è il Banco alimentare. Se a livello nazionale si rileva un aumento del 5 per cento delle richieste contestualmente a un calo dell’8 per cento delle eccedenze alimentari recuperate, a livello locale “nell’ultimo mese e mezzo abbiamo registrato un incremento della domanda di aiuto a causa del costo della vita. L’aumento è di circa il 20-30 per cento”, ha affermato il presidente del Banco alimentare del Lazio, Giuliano Visconti, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. E dall’altro lato “negli ultimi mesi c’è stata una contrazione dell’offerta di cibo - ha chiarito Visconti -. Se prima l’industria alimentare produceva a 12 mesi, ora lo fa con una prospettiva di massimo sei mesi. Per ottimizzare la produzione ed evitare l’onda lunga del caro bolletta, le imprese cercano di ridurre la produzione e questo si traduce in una minore eccedenza alimentare”. (segue) (Rer)