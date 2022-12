Roma: + 30 per cento di nuovi poveri, è allarme per carenza di pacchi alimentari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tutto avviene in uno scenario a dir poco sconfortante. Sul fronte dei senza fissa dimora, nella Capitale, sta crescendo vertiginosamente il numero delle donne sole, o con figli piccoli, che vivono in strada. “Rispetto a tre anni fa sono aumentate le persone che non arrivano a fine mese, in larga parte sono donne sole con figli e che hanno perso il lavoro”, ha spiegato la presidente della Croce Rossa di Roma, Debora Diodati. E il trend è confermato anche dai dati sugli sfratti in crescita. Secondo i dati del Viminale, nel 2021, l’aumento è stato dell’8,2 per cento. E la percentuale è destinata ad aumentare. E secondo l’Unione inquilini le famiglie non ricevono alcuna assistenza. “A Roma ogni giorno, dalle cinque alle otto famiglie vengono sfrattate con la forza pubblica, ma una volta sgomberate non hanno alcuna assistenza dal Comune”, osserva il segretario nazionale dell’Unione inquilini, Massimo Pasquini. (segue) (Rer)