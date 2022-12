Roma: + 30 per cento di nuovi poveri, è allarme per carenza di pacchi alimentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di uno scenario che certifica l’ampliamento delle disuguaglianze l’assessora alle Politiche sociali di Roma, Barbara Funari, conferma che “c’è un tema di povertà che sta diventando trasversale” e “Roma Capitale deve prendere atto di dover mettere in campo nuovi strumenti per fornire sostegni economici per le famiglie, ma ci aspettiamo fondi governativi, altrimenti faremo ricorso a finanziamenti europei o altre fonti, perché bisogna trovare una soluzione urgente alle difficoltà delle famiglie”. Per quanto riguarda la carenza di pacchi alimentari l’assessora promette di affrontare il tema con le associazioni. “A livello comunale non c’è un piano di sostegno per le associazioni. In alcuni casi sono i Municipi a fornire aiuti. Sui generi alimentari approfondiremo il tema con il tavolo della Rete associazioni per l’alleanza contro povertà, un tavolo regionale che ho incontrato più volte a livello comunale”, ha detto. (Rer)