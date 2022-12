Brasile: Lula, squadra di governo pronta all'80 per cento ma i nomi solo dopo nomina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha affermato di aver già definito l'80 del suo nuovo governo, ma che presenterà la lista completa dei ministri solo dopo la nomina ufficiale, fissata per il 12 dicembre. "Ho già in testa l'80 per cento della composizione del governo, ma non ho scelto tutti i ministri. Sto dialogando con forze politiche. Sto ancora parlando con i partiti che non mi hanno sostenuto durante la campagna elettorale, ma hanno un grande peso in parlamento, sia in alla Camera dei deputati o al Senato. Dopo che la nomina sarà ufficializzata, inizierò a presentare i nomi. Non c'è motivo di essere angosciati", ha detto nel corso di una conferenza stampa presso il Centro culturale Banco do Brasil. Il capo dello stato eletto ha poi specificando che la struttura del governo sarà la stessa di quello del suo ultimo esecutivo del 2010, con l'aggiunta del ministero dei Popoli indigeni. Prima della conferenza stampa, Lula ha ricevuto gli alleati presso l'hotel in cui si trova a Brasilia e ha incontrato l'ex presidente della Repubblica, José Sarney. (segue) (Brb)