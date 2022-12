Ue: von der Leyen, con tetto al prezzo del petrolio uniti contro atroce guerra della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'accordo dell'Ue su un tetto al prezzo del petrolio, coordinato con il G7 e altri partner, ridurrà in modo significativo le entrate della Russia e "ci aiuterà a stabilizzare i prezzi globali dell'energia, a beneficio delle economie emergenti di tutto il mondo". È quanto si legge in un messaggio Twitter pubblicato dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo che gli Stati membri hanno raggiunto l'accordo sull'introduzione del tetto al prezzo del greggio proveniente dalla Russia. "Questo price cap ha tre obiettivi. Rafforza l'effetto delle nostre sanzioni, riduce ulteriormente le entrate della Russia e, allo stesso tempo, stabilizza i mercati energetici global", ha dichiarato von der Leyen in un video pubblicato su Twitter.