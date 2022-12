Ue: von der Leyen, con tetto al prezzo del petrolio uniti contro atroce guerra della Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto, prosegue von der Leyen, "permette che una parte del petrolio russo trasportato via mare sia commercializzato, intermediato, trasportato da operatori dell'Ue verso Paesi terzi, a condizione che sia venduto al di sotto del tetto". Questo price cap, conclude la presidente dell'esecutivo Ue, "andrà a diretto beneficio delle economie emergenti e in via di sviluppo e sarà regolabile nel tempo, in modo da poter reagire agli sviluppi del mercato. Insieme ai nostri partner, siamo uniti e fermi nella nostra opposizione all'atroce guerra della Russia". (Beb)