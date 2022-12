Mediterraneo: Craxi (FI), proficui incontri con ministri Esteri Palestina, Libano e Yemen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, Stefania Craxi (Forza Italia) ha definito “proficui” gli incontri con i ministri degli Esteri di Palestina, Libano e Yemen, rispettivamente Riad al Malki, Abdallah Bou Habib, avvenuti oggi a margine all’ottava edizione dei Med Dialogues in corso a Roma. "A conclusione della giornata odierna dei Mediterranean Dialogues in corso di svolgimento a Roma, fra i tanti colloqui che si sono susseguiti ho avuto proficui incontri bilaterali con i ministri degli Esteri di Palestina, Libano e Yemen. Interlocuzioni molto utili, che mi hanno consentito di sottolineare l'importanza strategica che il Mediterraneo allargato e profondo riveste per gli interessi nazionali dell'Italia. La nostra Agenda per il Mediterraneo muove dalla consapevolezza che obiettivo prioritario debba essere quello di favorire le condizioni per la stabilità della sponda Sud, unica opzione possibile per consentire a questa enorme area di esplicare tutte le sue potenzialità di sviluppo", ha dichiarato Craxi. "Sono da sempre convinta - prosegue Craxi - che ci si debba affacciare sul Mare Nostrum non solo con una postura securitaria e rivolta a scandagliarne le pur numerose problematiche, ma guardando alle enormi opportunità di crescita economica e produttiva che, se alimentate fattivamente, non potrebbero che comportare benefici anche per le articolazioni europee nel loro complesso. Ho registrato con favore il convincimento dei miei interlocutori sull'affidabilità e sull'importanza dell'Italia, un partner ai loro occhi strategico, un attore capace meglio di altri di interpretare e comprendere le istanze dei Paesi e dei popoli del Mediterraneo". "Poggiando su questa consapevolezza - conclude Craxi - facendo leva su questo bagaglio di credibilità, frutto anche di ciò che la storia e la geografia ci hanno consegnato, il nostro Paese potrà giocare in Europa un ruolo sempre più decisivo nell'orientamento delle scelte politiche di fondo e nella sensibilizzazione sui dossier della sponda sud, ove si gioca un pezzo importante e decisivo del nostro stesso futuro".(Res)