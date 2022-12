Covid: in Piemonte continua a crescere la curva dei contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Piemonte continua a crescere la curva dei contagi da Covid. L'incidenza dei casi, nell'ultima settimana è stata di 438.2 pari all'11 per cento dei tamponi eseguiti, rispetto ai 391.1 della settimana precedente. La fascia più colpita è quella degli over 80 a +19,5 per cento. Sul fronte dei ricoveri, l'occupazione dei posti letto ordinari si è attestata al 10,3 per cento, quella nelle terapie intensive al 3,2 per cento. (Rpi)