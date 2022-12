© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio tutela del formaggio Asiago migliora i propri numeri sul mercato europeo dove nei primi nove mesi del 2022 ha segnato un +9,4 per cento a volume e un +10,9 per cento a valore in Europa rispetto al 2021. Forte di questa posizione ha rafforzato la propria posizione anche in Germania, primo mercato dell'export e nella Repubblica Ceca. (Rev)