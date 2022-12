Viabilità: Aspi, su A4 Milano-Brescia chiusure notturne stazione di Monza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione delle pensiline di stazione, sarà chiusa l'uscita di Monza, per chi proviene da Brescia ed è diretto sulla A52 Tangenziale nord di Milano e Monza Sant'Alessandro, nelle sette notti consecutive di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre, con orario 21-5. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni, al km 136+500. (Com)