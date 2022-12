Afghanistan: un morto e un ferito in attacco contro sede organizzazione Hezb e Islami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è rimasta uccisa e altre due ferite a seguito di un attacco armato avvenuto oggi contro l’ufficio sede dell’organizzazione Hezb e Islami, legata al politico Gulbuddin Hekmatyar, nel quartiere di Dar ul Aman, nella parte sudoccidentale della capitale dell’Afghanistan, Kabul. Lo ha annunciato lo stesso Hekmatyar in una nota. Nell’attacco sono rimasti uccisi anche due attentatori. Secondo il politico islamista ed ex signore della guerra, due attentatori hanno sparato ai fedeli che erano riuniti fuori da una moschea situata nei pressi dell’ufficio dell’organizzazione. In un primo tempo i media afgani avevano parlato di un attentato suicida. Hekmatyar ha affermato che gli autori di questo attacco saranno identificati. Da una prima ricostruzione gli attentatori erano almeno tre, due hanno tentato di attaccare con un’autobomba l’ufficio dell’organizzazione Hezb e Islami, facendosi largo sparando sulla folla, ma sono stati uccisi, mentre un terzo è fuggito. L’autobomba è esplosa all’esterno. Obaidullah Muddabir, funzionario della polizia locale, ha confermato la morte di due assalitori e ha assicurato che la situazione è ormai “sotto controllo”. (segue) (Res)