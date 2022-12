Afghanistan: un morto e un ferito in attacco contro sede organizzazione Hezb e Islami (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hekmatyar, in passato uno dei più potenti signori della guerra dell’Afghanistan che ha servito come primo ministro dal 1996 al 1997, era presente sulla scena dell’attacco, ma è uscito illeso. Durante la guerra civile del 1992-1996, Hekmatyar ha ereditato il soprannome di "Il macellaio di Kabul" per aver ordinato il brutale bombardamento della capitale in cui sono stati uccisi decine di migliaia di civili, mentre era primo ministro. Di etnia pashtun e di religione musulmano sunnita, Hekmatyar era inizialmente sostenuto dal Pakistan, prima che si rivolgesse ai talebani a metà degli anni '90. Dopo l'intervento internazionale del 2001 guidato dagli Stati Uniti e la caduta del primo regime talebano (1996-2001), Washington ha etichettato Hekmatyar come terrorista, accusandolo di collusione con Al Qaeda e i talebani. Nel 2004 si è schierato con l'opposizione armata al presidente Hamid Karzai. Un accordo di pace gli ha permesso di tornare nel Paese nel maggio 2017, dopo quasi 20 anni di esilio. Si è candidato alla presidenza nel 2019 nelle elezioni vinte da Ashraf Ghani. Dopo il ritorno al potere dei talebani nell’agosto del 2021 Hekmatyar è rimasto nel Paese. (Res)