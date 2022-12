Governo: Meloni, mettere in sicurezza tessuto produttivo e famiglie, servono scelte coraggiose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo e le famiglie, tutto il resto avrà un impatto più limitato. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio in occasione della convention “Energie coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo”, organizzata dalla Fondazione Guido Carli. “È un tempo nel quale abbiamo bisogno di liberare le energie migliori, fare quelle scelte coraggiose che per troppi anni non sono state fatte”, ha aggiunto Meloni. (Rin)