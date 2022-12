© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quindi se capisco bene hanno fatto una norma per favorire i ristoratori che vogliono farsi pagare in contanti, ma con l'obiettivo poi di farli fallire. Geniale, devo ammetterlo". Così Luigi Marattin, deputato di Azione - Italia viva, commenta la risposta del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che consigliava di cambiare ristorante se non c'è il Pos. (Rin)