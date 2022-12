Veneto: Labomar mette su mercato primo prodotto nato da rapporto con Welcare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Labomar, società trevigiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha messo sul mercato il primo prodotto nato in collaborazione con Welcare, impresa acquisita dall'azienda stessa nel giugno 2021. Jalosome Oral Barrier, come si legge nel comunicato, "è un dispositivo medico ideato e sviluppato da Labomar, che ne detiene il fascicolo tecnico, e distribuito da Welcare, che va ad arricchire la linea di prodotti specifici per il trattamento delle lesioni della cute causate dai cicli radio e chemioterapici e per la riduzione del dolore associato". "Le sinergie che le due aziende sono in grado di produrre, e che hanno già portato i primi concreti risultati, dimostrano l'alto valore strategico e industriale dell'operazione che ha permesso di arricchire la nostra visione aziendale e di rafforzare la nostra posizione come Gruppo. Il valore aggiunto generato dall'integrazione è superiore al valore delle due realtà stand alone e dimostra, una volta di più, come la strada intrapresa da Labomar sia quella giusta", ha dichiarato Walter Bertin, fondatore e amministratore delegato di Labomar.