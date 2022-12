Grecia: Tajani incontra diplomatica Schlein dopo attentato, "rassicurato su sue condizioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, si è recato questo pomeriggio in visita all’ambasciata d’Italia ad Atene per “portare la mia solidarietà e del governo” al primo consigliere, Sussana Schlein, “che è stata vittima del brutale attentato della notte passata”. In una dichiarazione fuori la missione diplomatica, Tajan ha detto: “Per fortuna non ci sono state vittime ed è stato quasi un miracolo”. “La sua presenza (di Schlein) in ambasciata mi ha rassicurato e l’ho trovata serena e siamo vicini a lei e alla famiglia. Ho ringraziato lei e i nostri diplomatici in un momento difficile e hanno dimostrato grande serietà e grande determinazione e questo mi fa credere nelle grandi capacità dei nostri dipendenti della Farnesina”, ha aggiunto.(Res)