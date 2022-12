Usa: Biden firma legge su accordo ferrovie, abbiamo evitato una catastrofe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la proposta di legge tesa ad imporre un accordo tra gli operatori e i lavoratori del settore ferroviario, evitando così uno sciopero nazionale in vista delle vacanze natalizie. Parlando alla Casa Bianca, il presidente Usa ha detto che “abbiamo evitato una catastrofe”. La proposta di legge è stata approvata ieri dal Senato, che però ha tolto una modifica proposta dalla Camera dei rappresentanti per includere sette giorni di ferie pagate per i lavoratori del settore. “Il sistema ferroviario è la spina dorsale delle nostre catene di approvvigionamento: senza questo settore, moltissime industrie sarebbero costrette a chiudere”, ha detto Biden. (Was)