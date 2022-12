Veneto: Conte (Anci), da Nordio apertura sul tema responsabilità sindaci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di oggi "è stato un incontro positivo perché da parte del ministro vi è disponibilità ed apertura sul tema della responsabilità dei sindaci, che è considerato un tema prioritario da parte del governo. Siamo fiduciosi che si riesca ad avviare in tempi brevi un percorso parlamentare che riveda le norme vigenti secondo le quali il sindaco è responsabile di qualsiasi cosa accada all'interno del perimetro comunale". Queste le parole di Mario Conte, presidente di Anci Veneto che oggi, assieme a al presidente nazionale di Anci, Antonio Decaro ed al vicepresidente Roberto Pella, ha incontrato Carlo Nordio, ministro della Giusitizia. "Come giustamente dice il presidente Decaro non può esistere il reato di ruolo - ha proseguito Conte -. Il tema è circoscrivere le responsabilità penali e civili. Da parte dei sindaci non vi è alcuna volontà di avere un trattamento di favore o l'impunità, ma di avere delle norme che siano in grado di perimetrare la responsabilità. È una questione di dignità e di equità nei confronti dei sindaci che come dice Mattarella sono architrave dello Stato democratico", ha poi concluso. (Rev)