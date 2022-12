Med 2022: viceministro Cirielli, esclusione giovani grande sfida per la comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esclusione dei giovani nel Mediterraneo, in Africa, in Medio Oriente ma anche nel Sud Italia è una “grande sfida per la comunità internazionale e l’Unione europea”. Lo ha detto il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, intervenendo al panel “The Mediterranean needs YOUth” organizzato nel quadro dell’ottava edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, in corso a Roma. “Le giovani generazioni rappresentano un elemento centrale della capacità di favorire la sicurezza e lo sviluppo”, ha detto il viceministro. “Noi puntiamo molto sui programmi dell’Onu, l’Italia è in prima linea per sostenere le azioni dell’Onu in materia di gioventù, anche con la cooperazione internazionale. L'Italia sta facendo il suo dovere, ma vogliamo fare ancora di più”, ha aggiunto. (Res)