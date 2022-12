Italia-Grecia: Tajani, amicizia tra i due popoli più forte della violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amicizia del popolo greco è più forte della violenza di queste persone, che non ci spaventano e non ci intimoriscono. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, incontrando ad Atene l’omologo greco Nikos Dendias e commentando l'attentato contro il primo consigliere dell’ambasciata d’Italia in Grecia, Susanna Schlein. “Vogliamo rafforzare le relazioni tra Roma e Atene. Abbiamo la stessa storia, la stessa identità, ‘una faccia e una razza’”. "Chiaramente è un piacere essere qui ad Atene”, ha detto Tajani, spiegando che gli incontri odierni serviranno a “rafforzare le relazioni bilaterali che sono già eccellenti” sia a livello economico che dell’Unione europea “per affrontare anche insieme” la questione dell’immigrazione. (Gra)