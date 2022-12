Ucraina: Borrell, missione Ue di assistenza militare sta addestrando oltre mille soldati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento, la missione di assistenza militare dell'Ue per l'Ucraina (Eumam) sta addestrando 1.100 militari. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una conferenza stampa tenuta alla base militare di Brzeg, in Polonia, sito di addestramento della missione Eumam. "La missione durerà il tempo necessario per preparare 15 mila soldati ucraini. Questo è lo scopo in questo momento", ha detto. "I soldati sotto addestramento, al momento, sono 1100", ha aggiunto". (Beb)