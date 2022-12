Ucraina: Spagna contribuirà con 4,5 milioni di euro a Fondo di sostegno energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, ha annunciato nell'incontro con l'ambasciatore ucraino in Spagna, Serhii Pohoreltsev, un contributo di 4,5 milioni di euro al Fondo di sostegno energetico per l'Ucraina a carico del bilancio del suo ministero per il 2022. L'incontro si è svolto presso la sede del dicastero nel quadro dell'impegno della Spagna nei confronti del popolo ucraino e per contribuire a ripristinare parte delle infrastrutture energetiche distrutte dai bombardamenti russi, aiutando la società ucraina a far fronte ai rigori dell'inverno. Secondo quanto riferito in un comunicato, Ribera si è impegnata a trasmettere alle principali aziende energetiche spagnole la richiesta dell'ambasciatore Pohoreltsev di donare attrezzature e materiali direttamente all'Ucraina.(Spm)