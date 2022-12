Energia: Descalzi (Eni), 7 miliardi di metri cubi gas in Italia nel 2023, problemi stoccaggi senza rigassificatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’Italia l'anno prossimo dovrebbero arrivare circa 7 miliardi di metri cubi di gas che “se non trovano almeno un rigassificatore avremo grossi problemi per riempire i nostri stoccaggi”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, in occasione della convention “Energie coraggiose. Forze che fanno muovere il mondo”, organizzata dalla Fondazione Guido Carli. “Ci siamo trovati di fronte a tanti imprevisti negli ultimi otto-nove anni, in cui c’è stata una grande volatilità”, ha aggiunto Descalzi. (Rin)