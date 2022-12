Auto: Francia, Stellantis propone aumento del 5,5 per cento degli stipendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Stellantis in Francia ha proposto ai sindacati un aumento del 5,5 per cento degli stipendi per il prossimo anno. Lo riferiscono i media francesi, spiegando che i sindacati hanno tempo fino al 7 dicembre per dare una risposta. "Con un aumento generale del 4,4 per cento per i salari più bassi, siamo lontani dal compensare l'inflazione al 6,3 per cento. La rabbia non scenderà nelle fabbriche", ha spiegato il sindacato della Cfdt in un comunicato. "Non c'è niente di di indecente ma questo non vuol dire che è insufficiente", ha detto Frederic Leymatch, delegato sindacale della Cftc. (Frp)