- Atm comunica in una nota che, per lo sciopero generale nazionale di oggi, dalle 18 chiude M5 (i treni in viaggio dopo le 18 arrivano a destinazione). Sono attualmente aperte M1, M2, M3, M4. Potrebbero esserci maggiori attese alle fermate di bus, tram e filobus. (Com)