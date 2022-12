Romania: premier e ministro Esteri, bene appoggio Paesi Bassi a nostra a Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca e il ministro degli Esteri, Bogdan Aurescu, hanno salutato con favore la valutazione positiva del governo olandese a favore dell'adesione della Romania a Schengen. "Saluto il riconoscimento da parte del governo olandese della preparazione della Romania per poter aderire a Schengen come un passo fondamentale verso il raggiungimento di questo obiettivo, reso possibile attraverso il dialogo e la cooperazione. I Paesi Bassi sono un partner di importante del nostro Paese. Siamo determinati a continuare a lavorare insieme", ha scritto Ciuca su Twitter. "Accolgo particolarmente con favore la valutazione positiva e la posizione del governo olandese oggi a favore dell'adesione della Romania a Schengen. È il risultato dell'intenso dialogo dell'ultimo periodo e della nostra ottima preparazione tecnica. Ringrazio il mio collega ministro Wopke Hoekstra per tutto il supporto", ha scritto anche Bogdan Aurescu in un messaggio su Twitter. (Rob)