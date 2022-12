Tunisia: Partito repubblicano critica destituzione sindaco Biserta da parte presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano della Tunisia ha denunciato la decisione di destituire il sindaco di Biserta, Kamel Ben Amara da parte del Presidente della Repubblica, Kais Saied. Lo ha riferito lo stesso partito in un comunicato sul suo profilo Facebook ufficiale, precisando che la decisione del presidente "contraddice le regole del buon governo per la gestione democratica ed il rispetto dell'indipendenza degli organi locali eletti". La Gazzetta ufficiale della Repubblica di ieri ha diffuso un'ordinanza presidenziale che prevedeva la rimozione del sindaco "per aver commesso gravi errori tra cui la violazione di una legge". "Questa decisione è considerata una palese interferenza negli affari di un'autorità locale eletta e una continuazione degli attacchi contro tutti gli organi e le istituzioni indipendenti ed eletti", si legge nel comunicato.(Tut)