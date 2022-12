Usa: “Wsj”, quattro aziende cinesi hanno aggirato sanzioni su prodotti fotovoltaici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le fonti, le aziende cinesi che avrebbero aggirato le sanzioni sono Byd, Canadian Solar International, Trina Solar Science and Technology e Vina Solar Technology: insieme, le società gestiscono più di metà delle importazioni di celle fotovoltaiche negli Stati Uniti. Le indagini sarebbero state avviate dopo una segnalazione di Auxin Solar, azienda produttrice di moduli fotovoltaici basata a San Jose, in California. All’epoca, la società ha affermato che i produttori cinesi avrebbero aggirato i dazi alle importazioni di prodotti e materiali fotovoltaici introdotti da Washington nel 2012, spostando le attività di assemblaggio e di distribuzione in alcuni Paesi dell’Asia sudorientale. Le indagini del dipartimento del Commercio avrebbero confermato che i prodotti distribuiti dalle quattro compagnie sono al 100 per cento di fabbricazione cinese, e quindi soggetti alle tariffe. Le conclusioni finali delle indagini saranno pubblicate a maggio, dopo che le autorità Usa avranno effettuato controlli in presenza sulle quattro compagnie. (Was)