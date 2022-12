Legge Bilancio: Turco (M5s), su investimenti e Pnrr Giorgetti descrive mondo inesistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce delle dichiarazioni fatte nel corso dell'audizione sulla Manovra davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato, purtroppo rileviamo come il ministro Giorgetti abbia descritto un mondo che non esiste. A proposito di una legge di Bilancio con un impatto pressoché nullo sulla crescita, il ministro dell'economia ha parlato di ingenti investimenti con orizzonte 2039. Forse sarebbe stato meglio accorciare un po' questo orizzonte, viste le previsioni 2023 che oscillano tra stagnazione e recessione. Quando ci sono soldi contro il caro bollette solo per i primi tre mesi dell'anno prossimo, come ha confermato oggi lo stesso ministro, come si fanno a magnificare investimenti al 2039, che nel frattempo potranno essere tagliati senza nulla da eccepire? Per non parlare del Pnrr, di cui Giorgetti ha enfatizzato il presunto raggiungimento di tutti gli obiettivi entro il prossimo dicembre. Vorremmo ricordare all'esponente della Lega che il precedente governo ha lasciato in eredità all'attuale esecutivo un'eloquente tabella della Nadef da cui emerge chiaramente che rispetto alle previsioni di spesa per 33,7 miliardi a fine 2022, le risorse Pnrr che si stima di spendere non andranno oltre i 20,5 miliardi, ovvero 13,2 miliardi in meno. In più vorremmo far presente sempre al ministro Giorgetti, che oggi ha sottolineato l'importanza di spendere rapidamente e bene queste risorse, che i ministri Urso e Fitto nel frattempo stanno preparando una richiesta di revisione del Pnrr, giustificandola con il mutato contesto economico. Al ministro Fitto, che ha la delega specifica in materia, e a tutto il governo chiediamo un'immediata 'operazione trasparenza' con pubblicazione di tutti i dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori legati al Pnrr, per far comprendere ai cittadini quali e quanti ritardi si sono accumulati e a chi sono imputabili le responsabilità del mancato raggiungimento degli obiettivi. Su questo importante aspetto, il governo sta pericolosamente andando in ordine sparso, rischiando di vanificare un piano di investimenti da più di 200 miliardi portato in dote al Paese dall'allora governo Conte II". Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5s. (Com)