Ucraina: Romeo (Lega), invio armi non prodromico ad occupazione, sanzioni fanno male a tutti

23 luglio 2021

- Sull’invio delle armi in Ucraina "noi abbiamo sempre detto di fare valutazioni attente che cerchino di intraprendere la via diplomatica, non ci piace e non ci è mai piaciuta la retorica bellicista, ultimamente adottata anche da Ursula Von Der Leyen con certe dichiarazioni. Le armi sono condizionate ad essere non prodromiche all'occupazione del territorio russo". Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, intervenuto ai microfoni di “Un giorno da pecora” su Rai Radio1. "L'Italia dovrebbe giocare un ruolo più di mediazione, come avvenne nella Prima Repubblica", ha sottolineato Romeo che, alla domanda se le sanzioni comminate alla Russia facciano più male a noi o a Putin, ha risposto: "Fanno danno un po' a tutti e due, mettiamola così". (Rin)