Ucraina: ministra Esteri Slovenia, serve consapevolezza su cambiamenti e sfide a livello globale

- Dobbiamo essere consapevoli della rapidità dei cambiamenti e delle sfide che abbiamo di fronte, agendo con saggezza. Lo ha detto la ministra degli Esteri slovena Tanja Fallon, intervenendo al Med 2022 in corso a Roma. L’inizio dell’aggressione russa è stato il “passo finale” per una svolta nel contesto globale, e dopo 9 mesi dall’inizio della guerra “seguiamo tutto con grande preoccupazione”. “Non sarà più come prima”, non sarà possibile tornare al “business as usual”, ha aggiunto Fajon. (Res)