Veneto: presidente Consiglio regionale su Rebellin, dopo arresto responsabile ora chiedo giustizia

- Grazie "alle forze dell'ordine, ai Carabinieri ed alla Procura della Repubblica di Vicenza ed anche a tutti i cittadini che hanno dimostrato grande senso civico nel supportare il grande lavoro svolto per individuare l'investitore di Davide Rebellin". Queste le parole di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, a margine della notizia che ha visto la conclusione dell'indagine sulla ricerca del camionista che mercoledì scorso ha investito il ciclista italiano. Davide Rebellin "era un ragazzo semplice e dal cuore d'oro, serio ed impegnato. Ora chiedo giustizia per lui – ha concluso Ciambetti - per la sua famiglia e per tutti coloro che lo hanno seguito ed amato in oltre 30 anni di professionismo". (Rev)