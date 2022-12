Usa: il conduttore radiofonico Alex Jones ha dichiarato bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conduttore radiofonico Alex Jones, noto cospirazionista ed esponente dell’estrema destra statunitense, ha dichiarato bancarotta presso un tribunale di Houston, in Texas, dopo essere stato condannato a pagare 1,5 miliardi di dollari di danni complessivi alle famiglie delle vittime del massacro del 14 dicembre 2012 alla Scuola elementare “Sandy Hook” di Newtown, in Connecticut, a seguito del quale hanno perso la vita 27 persone. Le famiglie hanno fatto causa a Jones per diffamazione, dopo che il conduttore radiofonico (sul suo giornale online “Infowars” e sul suo sito internet) ha affermato più volte che il massacro avrebbe rappresentato “una bufala organizzata da attori, nel quadro di una campagna tesa a promuovere un maggiore controllo delle armi”. La notizia segue di pochi mesi la dichiarazione di bancarotta da parte di Free Speech Systems, società proprietaria di “Infowars”, e potrebbe ritardare ulteriormente il pagamento dei danni alle famiglie delle vittime. (Was)