Speciale infrastrutture: Salvini, lavoriamo per riduzione tariffe A24 e A25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Le tariffe per il pedaggio sulla A24 e la A25 “non aumenteranno e ho dato mandato di preparare un piano economico per prevedere, nel tempo, la diminuzione delle tariffe”. A dirlo il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sulla gestione delle autostrade A24 e A25. “Lavoriamo per accelerare sulla manutenzione, ordinaria e straordinaria, e per ridurre il pedaggio per tutta la popolazione, non solo per alcune categorie”, ha concluso. (Rin)