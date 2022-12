Speciale infrastrutture: Governo, Salvini, lavoriamo giorno e notte su nuovo codice appalti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, rispondendo in Aula al Senato ad un’interrogazione sul prolungamento della linea metropolitana M5 fino al comune di Monza, ha chiarito che “è ovvio che una riforma del codice degli appalti, più snello e moderno, è necessaria ed è ciò su cui stiamo lavorando giorno e notte” per portarlo in Cdm entro metà mese. (Rin)