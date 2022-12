Speciale infrastrutture: Rifiuti, Santori-Bordoni (Lega) su termovalorizzatore, ok a Gualtieri ma serve trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La Lega è sempre stata favorevole "al termovalorizzatore, e l'auspicio è che adesso si proceda senza indugi per mettere fine all'emergenza rifiuti di Roma. Approviamo dunque l'operato del Sindaco e siamo certi che, grazie anche alla collaborazione del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, che incontrerà il Primo cittadino della Capitale la prossima settimana, la città otterrà buoni risultati. Ma il Campidoglio agisca con trasparenza e chiarisca in merito al sospetto di speculazioni sul prezzo dei terreni di Santa Palomba, acquistati da Ama a 7,5 milioni di euro appunto per realizzare il termovalorizzatore, argomenti sui quali la Lega ha depositato due interrogazioni che non hanno ancora ricevuto risposta". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori e il segretario romano Davide Bordoni, commentando l'approvazione definitiva del piano rifiuti di Roma Capitale. (Com)