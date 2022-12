Speciale infrastrutture: Nato, Stoltenberg, accolgo con favore iniziativa tedesca su creazione centro per infrastrutture sottomarine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, accoglie con favore l'iniziativa del governo tedesco di istituire un centro Nato per le infrastrutture sottomarine. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa a Berlino con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Gasdotti e cavi marini sono arterie per le nostre economie, trasporto di energia e trasporto di dati. Il recente sabotaggio dei gasdotti Nord Streamam ha ricordato a tutti noi la vulnerabilità di queste infrastrutture", ha detto. In risposta, la Nato "ha raddoppiato il numero di navi che pattugliano il Mare del Nord e il Mar Baltico e ha intensificato la condivisione di informazioni", ha aggiunto Stoltenberg. "Ma dobbiamo fare di più per aiutare a proteggere queste infrastrutture vitali. Accolgo quindi con favore l'iniziativa del governo tedesco di istituire un centro Nato per le infrastrutture sottomarine", ha concluso. (Beb)