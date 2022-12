Speciale infrastrutture: Messico-Usa, incontro tra rappresentati di alto livello su gestione frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rappresentanti di alto livello di Stati Uniti e Messico si sono incontrati oggi a Città del Messico per il 14mo incontro del comitato esecutivo del processo di gestione della frontiera. Al centro dell’incontro, riferisce una nota del dipartimento di stato, il coordinamento su importanti questioni bilaterali come l'agevolazione del flusso legale di merci e persone, la modernizzazione delle infrastrutture di frontiera, la promozione della sicurezza pubblica e la lotta alla criminalità transnazionale. Il comitato esecutivo ha adottato i piani d'azione 2023 sulle azioni bilaterali relative alle frontiere, che includono iniziative individuate attraverso il dialogo economico e il dialogo sulla sicurezza di alto livello tra Stati Uniti e Messico. (Was)