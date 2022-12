Ambiente: Italia e Marocco firmano nuovo protocollo intesa a margine Med Dialogues a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- In occasione della ottava edizione della Conferenza Rome Med – Mediterranean Dialogues, in corso a Roma, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica della Repubblica italiana, Gilberto Pichetto Fratin, e la ministra della Transizione energetica e dello Sviluppo sostenibile del Regno del Marocco, Leila Benali, hanno siglato il nuovo protocollo d’Intesa in materia ambientale tra i due Paesi. Lo riferisce una nota del ministero dell’Ambiente. Il protocollo, della durata di cinque anni, con la possibilità di rinnovare la collaborazione per ulteriori cinque anni, rappresenta lo strumento per la prosecuzione della fruttuosa collaborazione già avviata nell’ambito del precedente Memorandum, scaduto a luglio 2021, e ne amplia gli ambiti di applicazione alle energie rinnovabili e alla transizione energetica. Il nuovo testo amplia quindi l’ambito della cooperazione – richiamandosi agli obiettivi delle tre Convenzioni di Rio (Unfccc, Unccd e Cbd) e dell’Agenda 2030 - e risponde alle nuove procedure per la cooperazione internazionale introdotte dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, che rafforzano le fasi di monitoraggio e valutazione dei progetti in un’ottica di maggiore trasparenza, tracciabilità, efficienza, efficacia e ownership delle iniziative promosse. (segue) (Res)