Ambiente: Italia e Marocco firmano nuovo protocollo intesa a margine Med Dialogues a Roma (2)

- “La regione del Nord Africa è colpita duramente dagli effetti del cambiamento climatico. In quest’area emergono pressanti esigenze di mitigazione e adattamento relative a questioni come la scarsità d'acqua e la siccità, l'aumento del livello del mare, il degrado e l’impoverimento delle terre e la desertificazione che riduce la produttività del terreno e la capacità di soddisfare il fabbisogno nutritivo per una popolazione in continua crescita”, ha ricordato il ministro Pichetto Fratin. “Grazie a questo protocollo potremmo quindi continuare la nostra cooperazione a tutela della biodiversità, nella lotta contro la desertificazione e per il ripristino del territorio e contribuire significativamente al processo di transizione energetica verso fonti verdi e rinnovabili nell’area del Mediterraneo”, ha aggiunto. (Res)