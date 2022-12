Usa: studio, incitamento all’odio su Twitter in forte aumento dopo l’arrivo di Elon Musk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I messaggi di incitamento all’odio su Twitter si sono moltiplicati dopo l’acquisizione della piattaforma da parte di Elon Musk. Secondo uno studio condotto dal Centro per il contrasto all’odio su internet, dalla Lega anti-diffamazione e da altre organizzazioni non governative, i messaggi di odio contro gli afroamericani sono passati da una media di 1.282 a 3.876 al giorno. Una tendenza analoga è stata riscontrata per quanto riguarda i messaggi di odio contro i membri della comunità Lgbtq, passati da una media di 2.506 a 3.964 al giorno, e la narrativa di natura antisemita, che ha registrato un aumento del 61 per cento solo due settimane dopo l’acquisizione della piattaforma. Lo studio ha anche evidenziato un ritorno progressivo di account che Twitter sospendeva con molta più frequenza prima dell’arrivo di Musk: dai profili associati allo Stato islamico, fino ad arrivare a quelli legati ai cospirazionisti di QAnon. “Le azioni e la narrativa di Musk hanno inviato un segnale di apertura a tutti i razzisti, misogini e omofobi del Paese, che hanno agito di conseguenza”, ha commentato Imran Ahmed, amministratore delegato del Centro per il contrasto all’odio su internet. (Was)