Francia: i Repubblicani si preparano ad eleggere il loro presidente (4)

- Il più giovane dei tre pretendenti è il deputato Aurelien Pradié, che a 36 anni si presenta come il rappresentante della "destra sociale". Spesso Pradié è stato criticato all'interno del suo stesso campo perché giudicato troppo vicino alle idee di sinistra, per questo alle elezioni per il presidente dei Repubblicani viene considerato come l'avversario diretto di Ciotti. Nel suo percorso politico, il deputato, che si presentato come un ammiratore dell'ex presidente, Jacques Chirac, si è distinto per il suo impegno a favore dei diversamente abili. (Frp)