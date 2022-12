Ischia: dalle 16 evacuazione con navette e accoglienza nelle strutture ricettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il Piano speditivo di protezione civile per le aree rosse dell'isola d'Ischia, prevede a partire dalle ore 16 un servizio di navette, appositamente attivate, per consentire il trasferimento dei cittadini presso le strutture ricettive disponibili. Saranno indicati specifici punti di raccolta per agevolare gli spostamenti. La Protezione civile ha sconsigliato l'uso di mezzi propri vista la condizione delle infrastrutture viarie. Il servizio di trasporto e di permanenza negli alberghi sarà a carico dello Stato. La permanenza presso le strutture ricettive durerà fino a revoca, che sarà disposta in base agli avvisi di criticità e di allerta meteo. Le forze dell'ordine garantiranno le necessarie attività di ordine pubblico e anti-sciacallaggio, nonché di controllo dell'evacuazione degli edifici con il supporto dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione civile. Sono stati inoltre attivati i presidi sanitari, quelli dei Vigili del Fuoco e dei tecnici del Centro operativo (Coc) per ogni eventuale esigenza di assistenza alla popolazione. (Ren)